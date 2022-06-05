Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом Единой лиги

Баскетбольный "Зенит" победил в финале Единой лиги ВТБ. Фото: БК "Зенит"

Баскетбольный «Зенит» впервые в истории стал чемпионом Единой лиги. Петербуржцы обыграли ЦСКА в седьмом матче в рамках финала турнира. Игра проходила на площадке соперника, в Москве. В итоге «Зенит» одержал победу в финальной серии со счетом 4:3, хотя по ее ходу уступал 1:3. Решающий матч гости в выиграли со счетом 81:75, оставив с носом москвичей в четвертом периоде.

Еще до начала встречи болельщики сине-бело-голубых жаловались на то, что их практически не допустили на трибуны .Организаторы разводили руками и ссылались на распроданные билеты. А по ходу игры «Зенит» даже остался без главного тренера – эмоционального Хавьера Паскуаля удалил судья после того, как тот выбежал на площадку.

- Нападающий Джордан Мики стал самым ценным игроком плей-оффа 2022 года, - рассказывают в пресс-службе баскетбольного «Зенита».

Добавим, что до этого момента ЦСКА еще ни разу не проигрывал в Единой лиге с 2011 года. А зенитовцы уже думают, как отмечать викторию в Северной столице.