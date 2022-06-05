Ветеран выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь 76-й годовщины прорыва минной блокады Ленинграда

В Петербурге ветеран войны и блокадник выстрелил из пушки на Петропавлове в честь прорыва минной блокады. Фото: vk.com/kspgovspb

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Колесник выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь 76-й годовщины прорыва минной блокады Ленинграда. Об этом рассказали в городском комитете по социальной политике. Николай Николаевич более 50 лет отдал сфере судостроительства. Он прошел путь от инженера-конструктора до руководителя научно-исследовательского отделения ЦНИИ.

К слову, рукам ветерана принадлежат 34 изобретения, за что в СССР его отметили почетным знаком. Колесник испытывал многие головные проекты не только транспортных судов, но и разнообразных кораблей Военно-морского флота, в том числе был в походах на атомных подлодках.

- Николай Колесник награжден орденом Трудового Красного знамени и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В память об открытии прохода по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллинн-Хельсинки ветеран произвел выстрел из пушки Нарышкина бастиона, - рассказали в Смольном.