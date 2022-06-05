Петербурженка спугнула насильника, накинувшегося на пьяную женщину

Смелая женщина спугнула насильника посреди ночи в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смелая жительница Петербурга спугнула насильника, который повалил на землю пьяную женщину на улице Лермонтова на юго-западе города. Очевидец проходила мимо с сыном и услышала, как кричит жертва злодея. О деталях инцидента рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- По словам свидетеля, она увидела мужчину южной национальности верхом на женщине. Та сопротивлялась и кричала. Однако, увидев очевидцев, мужчина встал и тут же сбежал. Раздеть жертву он не успел. Пострадавшая женщина отказалась от скорой помощи и ушла домой, - говорит источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что все произошло около двух часов ночи в воскресенье, 5 июня. Очевидец позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.