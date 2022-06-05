Новый клип Шнурова про обезьянью оспу набрал 5 млн просмотров в YouTube

Новый клип Шнурова "Оспа" набрал пять миллионов просмотров в YouTube. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

Новый клип Сергея Шнурова «Оспа» набрал пять миллионов просмотров в YouTube. Видео даже возглавило музыкальные тренды на платформе видеохостинга. Напомним, в композиции лидер «Ленинграда» в ироничном ключе рассказывает о случаях заражения обезьяньей оспой в мире. Сам Сергей в кадре не поет, за него это делает новая солистка Зоя. В припеве, состоящем преимущественно из мата, Шнур просит слушателей не совокупляться с приматами, чтобы не заболеть.

- На Руси у нас медведь. Его попробуй отыметь! Вот поэтому, как прежде, хвори нет у нас медвежьей! – шутит Сергей Шнуров над европейцами и остальным миром (инфекция пока не добралась до РФ – прим.ред.).

В комментариях фанаты «Ленинграда» хвалят кумира за колкие строчки песни и то, что он выпускает новые композиции чуть ли не каждую неделю.