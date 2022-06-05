В Петербурге девятилетний мальчик хотел убить себя

В Петербурге 9-летний ребенок чуть не совершил суицид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге девятилетний мальчик попытался совершить суицид. К счастью, школьник не успел ничего сделать с собой, потому что его мотивы разгадали прохожие, вызвавшие полицию к дому на Суздальском проспекте. О деталях происшествия рассказал источник «КП-Петербург» из правоохранительных органов.

- Мальчик проживает вместе с матерью. Семья не идеальна, сейчас проводится проверка, какие были отношения у матери и сына. Мальчика госпитализировали в детский психиатрический центр, где с ним будут работать врачи-специалисты, - подчеркнул источник «КП-Петербург».

Что касается матери, то в отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В худшем случае ее оштрафуют на 500 рублей.