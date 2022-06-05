Машина полиции влетела в студента на «зебре» на Будапештской улице в Петербурге

В Петербурге машина полиции сбила невнимательного студента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Машина полиции сбила студента на пешеходном переходе на Будапештской улице в Петербурге. ДТП произошло днем в субботу, 4 июня. Как рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, 19-летний юноша пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора и попал под мчащуюся легковушку мобильного взвода МВД.

- Пострадавшего студента госпитализировали. По слова врачей НИИ Джанелидзе, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб виска и закрытый перелом правой лодыжки. Общее состояние – средней степени тяжести, – передал осведомленный источник «КП-Петербург».

Полицейских, находившихся в машине, тоже проверили. Все трезвы, ДТП произошло в служебное время. Теперь правоохранители проводит проверку аварии.