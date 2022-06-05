Штукатур из Петербурга забил до смерти жену в обоюдной драке

В Петербурге муж забил жену до смерти во время драки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На штукатура из Петербурга завели уголовное дело за то, что он забил до смерти свою жену. Обоюдная драка между супругами произошла еще 18 мая у дома №18 на улице Сосновой в Колпинском районе. 47-летний муж и 45-летняя жена выпили и по неизвестной причине пустили в ход кулаки. Победил супруг, отправивший любимую в больницу. Спустя 2 недели женщина скончалась от тяжелых травм.

- Самому мужчине тоже досталось, но гораздо меньше, – рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – У него диагностировали закрытый перелом левого бедра. В ходе драки он упал в кювет, отсюда и травма. Сначала его госпитализировали в реанимацию, но сейчас уже подлечили. До этого случая мужчину судили пять раз. В основном, за кражу и наркотики.

Добавим, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 июня мужчину задержали.