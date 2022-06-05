Наполненного пластиком «Троянского коня» установили в центре Петербурга

"Троянский конь" появился в центре Петербурга. Фото: «Новый Петербург»

«Троянский конь», наполненный пластиковой тарой, появился в Гостином дворе Петербурга. По словам создателей арт-объекта, это способ напомнить горожанам о проблемах экологии и необходимости сортировки мусора. Примечательно, что пластик для «коня» собрали в парках и скверах Северной столицы, где он был разбросан. Итого волонтеры собрали около 200 пластиковых тар.

- На одно только изготовление «тела» ушло более тонны металлических прутьев. Гиганта соорудили бригадой художников и декораторов из ведущих театров Санкт-Петербурга «Фигаро арт» во главе с Михаилом Семеновым, - рассказывают организаторы перформанса.

По задумке авторов, «Троянский конь» пробудет на Гостинке все лето. После этого арт-объект отправят на переработку.