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Общество5 июня 2022 18:49

Наполненного пластиком «Троянского коня» установили в центре Петербурга

Волонтеры, установившие арт-объект, хотят привлечь внимание горожан к проблемам экологии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
"Троянский конь" появился в центре Петербурга. Фото: «Новый Петербург»

"Троянский конь" появился в центре Петербурга. Фото: «Новый Петербург»

«Троянский конь», наполненный пластиковой тарой, появился в Гостином дворе Петербурга. По словам создателей арт-объекта, это способ напомнить горожанам о проблемах экологии и необходимости сортировки мусора. Примечательно, что пластик для «коня» собрали в парках и скверах Северной столицы, где он был разбросан. Итого волонтеры собрали около 200 пластиковых тар.

- На одно только изготовление «тела» ушло более тонны металлических прутьев. Гиганта соорудили бригадой художников и декораторов из ведущих театров Санкт-Петербурга «Фигаро арт» во главе с Михаилом Семеновым, - рассказывают организаторы перформанса.

По задумке авторов, «Троянский конь» пробудет на Гостинке все лето. После этого арт-объект отправят на переработку.