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Спорт6 июня 2022 5:36

Губернатор поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по баскетболу

Клуб с берегов Невы также стал победителем Единой лиги ВТБ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Баскетбольный "Зенит" стал чемпионом России. Фото: vk.com/zenitbasket

Баскетбольный "Зенит" стал чемпионом России. Фото: vk.com/zenitbasket

Губернатор Петербурга поздравил баскетболистов «Зенита» с двойной победой. Клуб с берегов Невы обыграл столичный ЦСКА в драматичной финальной серии и стал победителем Единой лиги ВТБ. Параллельно завоевав «золото» чемпионата России.

- В финальной серии петербургская команда проявила характер, волю и непревзойденное спортивное мастерство. В этом большом успехе особая заслуга наставника клуба Хавьера Паскуаля, - отметил глава города, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Александр Беглов поздравил всех болельщиков баскетбольного «Зенита» с выдающимся достижением и пожелал новых побед, а также красивой игры в будущем.

Напомним, что столичный ЦСКА не упускал «золото» российского чемпионата ровно 20 лет.

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