Самолет из Сочи в Петербург прилетел с задержкой в четыре часа

Отдых в Сочи у петербуржцев затянулся из-за поломки самолета.
Фото: Петр КИБЕР
На четыре часа дольше продлился отдых у петербуржцев, возвращавшихся домой из отпуска в Сочи. Оборудование самолета перед вылетом начало внезапно сбоить. На починку потребовалось продолжительное время.
- Boeing должен был отправиться из Сочи в 18:55. Однако на борту самолета начал мигать свет, - пишут «Невские новости».
Пассажиров вернули в терминал аэропорта, а осмотром лайнера занялись техники. Предполагалось, что авиакомпания предоставит другой самолет, но ремонтникам удалось разобраться с проблемой, и уже ночью борт вылетел в Петербург.
Посадка в Пулково прошла в штабном режиме.
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