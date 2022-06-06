Жители Петербурга в отпуске хотят лежать на пляже

Жители Петербурга предпочитают пляжный отдых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето – пора отпусков. Жители Петербурга рассказали, как бы они хотели его провести. В лидерах – обычное лежание на пляже, которое восполняет нужные витамины серым от недостатка солнца горожанам.

- Для работающих жителей Северной столицы наиболее привлекательным является пляжный отдых (особенно он популярен среди отпускников), а также активный отдых в виде походных туров выходного дня, - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru, специалисты которого проводили опрос.

Каждый из вариантов получил почти равное количество голосов. Выбирать при этом можно был несколько ответов.

Еще треть горожан поехала бы на экскурсию, 28% хотят остаться дома или на даче, а четверть петербуржцев хочет подлечиться в санатории.

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