ГУП «ТЭК» проверит трубы на прочность в десяти районах Петербурга на этой неделе

Испытания труб пройдут в 10 районах города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые испытания теплосетей начнутся в Петербурге на наступившей неделе. С 6 по 10 июня трубы на прочность в зоне своей ответственности будет проверять ГУП «ТЭК СПб». Для простых горожан это означает временное отключение горячей воды.

- На этой неделе проверки проведут в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. Всего запланировано 38 гидравлических испытаний, - сообщает пресс-служба предприятия.

Для испытаний на прочность давление в трубах поднимут на четверть, а температуру воды снизят до 40 градусов. Тем не менее, жителей Петербурга призывают быть осторожными и не подходить к местам вытекания или парения.

Сообщить об аварии можно по номерам: 112, 004 или 601-93-93.

А посмотреть точный график работ и отключения воды – на сайте ГУП «ТЭК».

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