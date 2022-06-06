Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2022 6:42

ГУП «ТЭК» проверит трубы на прочность в десяти районах Петербурга на этой неделе

Во время испытаний будут отключать горячую воду
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Испытания труб пройдут в 10 районах города.

Испытания труб пройдут в 10 районах города.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые испытания теплосетей начнутся в Петербурге на наступившей неделе. С 6 по 10 июня трубы на прочность в зоне своей ответственности будет проверять ГУП «ТЭК СПб». Для простых горожан это означает временное отключение горячей воды.

- На этой неделе проверки проведут в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. Всего запланировано 38 гидравлических испытаний, - сообщает пресс-служба предприятия.

Для испытаний на прочность давление в трубах поднимут на четверть, а температуру воды снизят до 40 градусов. Тем не менее, жителей Петербурга призывают быть осторожными и не подходить к местам вытекания или парения.

Сообщить об аварии можно по номерам: 112, 004 или 601-93-93.

А посмотреть точный график работ и отключения воды – на сайте ГУП «ТЭК».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.