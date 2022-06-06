Синоптик Колесов пообещал ливни и грозы в Петербурге на этой неделе

На календаре хоть и лето, но про зонтик забывать тоже не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето все же пришло в Петербург. Но пришло на своих правах. Кроме долгожданного тепла, начало июня порадует горожан проливными дождями и грозами. И это произойдет уже на нынешней неделе.

- Сегодня еще до +18, но антициклон, поэтому сухо и солнечно. А уже с завтрашнего дня дневные температуры будут превышать +20 гр. В середине недели из-за атмосферного фронта придут кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны ливни и грозы, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, надолго непогода не задержится. Ее «сдует» очередной антициклон, который вернет тепло и солнце в северо-западную часть России. Но ничто не бывает вечно, и следом уже проглядывается новый атмосферный фронт с дождями.

Впрочем, это естественная «чехарда» при смене погоды в Петербурге.

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