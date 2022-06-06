Годовалая девочка утонула в пруду на даче в Ленобласти

Ребенок утонул в пруду на даче в Ленобласти. Фото: Прокуратура ЛО.

Трагедией закончился дачный отдых семейной пары из Петербурга. На съемной даче, по недосмотру родителей, погиб их ребенок. Годовалая девочка упала в пруд на участке и захлебнулась.

- Приозерской городской прокуратурой организована проверка по факту утопления ребенка, 2021 года рождения, в пруду на территории частного домовладения в поселке Запорожское Приозерского района Ленинградской области, - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника «КП-Петербург», семья, в которой произошла трагедия, благополучная и многодетная. Мать не в данный момент не работает, была в отпуске по уходу за ребенком. Отец – инженер на производстве.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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