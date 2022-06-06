Загоревшуюся на КАД «Газель» потушили с бетононасоса

Горевшую "Газель" потушили всем миром. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские водители всем миром спасли от огня загоревшуюся на КАДе «Газель». Машина вспыхнула утром понедельника на внешнем кольце в районе Мурино. Пламя начало пожирать кабину грузовичка, но на счастье владельца, мимо проезжал бетононасос с запасом воды.

- Володька доброе дело делает! – сообщили на видео очевидцы инцидента, опубликовавшие ролик в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, кем был этот «Володька», но в комментариях пользователи соцсетей написали ему множество благодарностей: «Оператор насоса молодец!»; «Человечище! Хоть завтра можно идти в пожарные на работу устраиваться - практический экзамен сдал на отлично!».

Мужчине помогли и другие водители, заливавшие пламя огнетушителями.

Горевшую «Газель» в итоге удалось спасти почти полностью. Огонь повредил только кабину и моторный отсек, не тронув кузов и груз внутри.

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