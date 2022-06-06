«ОКей» выставил на продажу ТЦ Villa на улице Савушкина

Крупный ТЦ на Савушкина выставили на продажу. Фото: Яндекс.Карты

Один из крупных торговых центров Приморского района Петербурга выставлен на продажу. Интерьерно-спортивный ТЦ Villa, расположенный на улице Савушкина, 119, так и не смог набрать оборотов. Поэтому теперь владелец здания – торговая сеть «ОКей» - продает нерентабельную недвижимость.

- Объект общей площадью 38 тысяч квадратных метров продается за 800 миллионов рублей, - пишет «Деловой Петербург».

Отметим, что ТЦ расположен встык с гипермаркетом «ОКей», но последний не продается.

Напомним, что комплекс зданий был построен в 2004 году и первоначально назывался «Подсолнух». Кроме продуктового магазина здесь располагались фитнесс-центр, супермаркет спортивных товаров (существуют и поныне), а также магазины электроники, одежды и другие.

В кризис 2008 года ТЦ потерял нескольких арендаторов, а строительство развязки на пересечении улиц Планерной, Савушкина и Приморского шоссе ухудшило доступность комплекса.

Позднее ТЦ был переименован и переформатирован в «интерьерный», однако часть арендных площадей оставалась свободной.

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