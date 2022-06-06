Подпольное производство сигарет накрыли полицейские в Ленобласти

Подпольный папиросный заводик нашелся в Ленобласти. Фото: МВД РФ

Оперативники Гатчинского района Ленобласти накрыли подпольное производство сигарет и папирос. Нелегальный заводик располагался в неприметном ангаре, где и штамповали «паленый» табак в промышленных масштабах.

- В Гатчинском районе изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, а также 52 рулона упаковочной бумаги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме этого, полицейские нашли склад готовой продукции и расходных материалов, который был организован на территории частной конюшни в Ломоносовском районе.

А 20 тысяч пачек с папиросами, подготовленными к продаже на Южном рынке, обнаружились в гараже в 5-м Предпортовом проезде Петербурга.

Задержаны трое подозреваемых. Расследование дела продолжается.

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