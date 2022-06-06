Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 9:05

Подпольное производство сигарет накрыли полицейские в Ленобласти

На станках выпускали популярные в России марки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Подпольный папиросный заводик нашелся в Ленобласти. Фото: МВД РФ

Подпольный папиросный заводик нашелся в Ленобласти. Фото: МВД РФ

Оперативники Гатчинского района Ленобласти накрыли подпольное производство сигарет и папирос. Нелегальный заводик располагался в неприметном ангаре, где и штамповали «паленый» табак в промышленных масштабах.

- В Гатчинском районе изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, а также 52 рулона упаковочной бумаги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме этого, полицейские нашли склад готовой продукции и расходных материалов, который был организован на территории частной конюшни в Ломоносовском районе.

А 20 тысяч пачек с папиросами, подготовленными к продаже на Южном рынке, обнаружились в гараже в 5-м Предпортовом проезде Петербурга.

Задержаны трое подозреваемых. Расследование дела продолжается.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.