Наследники нашли скелет под полом заброшенной дачи в Ленобласти

Житель Ленобласти нашел на даче скелет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткий сюрприз обнаружил на доставшейся по наследству даче житель областного города Бокситогорска. Мужчина на выходных решил навести порядок в доме, в который уже 20 лет никто не заходил. И нашел под полом скелет.

- Вечером 5 июня в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее муж, при разборе старого дома, нашел в подвале человеческие кости, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место выехали стражи порядка и следователи СК. Они осмотрели место происшествия. Но, поскольку скелет пролежал под домом долгое время, установить пол или возраст человека, не получилось.

Сейчас останки направлены в морг, начата проверка обстоятельств гибели неизвестного.

А вот дачникам с работами на участке пока придется повременить.

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