Концерт Макса Коржа в Петербурге снова перенесли

Артист намекнул в соцсетях, что в ближайший год давать концерты в России не будет. Фото: соцсети

Белорусский певец Макс Корж перенес свой сентябрьский концерт в Петербурге. Выступление фанаты ждали 3 сентября на «Газпром Арене».

- Новая дата в процессе согласования, все купленные билеты будут действительны на новую дату. В данный момент команда организатора решает вопросы, связанные с переносом, - написали организаторы в официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Напомним, концерт Макса Коржа должен был состояться еще в 2019 году. Но из-за пандемии событие решили перенести на середину 2022 года.

К слову, сам артист в своих соцсетях намекнул на то, что в ближайший год концертов в России и Белоруссии он не дает.