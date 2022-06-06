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Общество6 июня 2022 11:39

Концерт Макса Коржа в Петербурге снова перенесли

Артист должен был выступить 3 сентября, но теперь новая дата неизвестна
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Артист намекнул в соцсетях, что в ближайший год давать концерты в России не будет. Фото: соцсети

Артист намекнул в соцсетях, что в ближайший год давать концерты в России не будет. Фото: соцсети

Белорусский певец Макс Корж перенес свой сентябрьский концерт в Петербурге. Выступление фанаты ждали 3 сентября на «Газпром Арене».

- Новая дата в процессе согласования, все купленные билеты будут действительны на новую дату. В данный момент команда организатора решает вопросы, связанные с переносом, - написали организаторы в официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Напомним, концерт Макса Коржа должен был состояться еще в 2019 году. Но из-за пандемии событие решили перенести на середину 2022 года.

К слову, сам артист в своих соцсетях намекнул на то, что в ближайший год концертов в России и Белоруссии он не дает.