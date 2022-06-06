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Происшествия6 июня 2022 11:54

Полиция задержала восемь человек после массовой драки посетителей с охраной в ТРК «Галерея»

Потасовка началась из-за кражи вещей в одном из магазинов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция проверяет историю с дракой в "Галерее".

Полиция проверяет историю с дракой в "Галерее".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Центрального района Петербурга начала проверку по факту драки между охранниками и посетителями ТРК «Галерея». Инцидент произошел вечером 5 июня, а его причиной стала кража вещей в одном из магазинов.

- Конфликт произошел из-за подозрения охранника в том, что один из посетителей похитил товар. Словесная перепалка переросла в драку, в которую ввязались знакомые посетителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП прибыли полицейские, которые забрали в отделение восемь человек в возрасте от 35 до 37 лет. На всех были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

По предварительным данным, в результате драки пострадал один человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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