Хакеры взломали сайт Заксобрания Петербурга

Сайт ЗакСа атаковали хакеры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сайт Законодательного Собрания Петербурга подвергся хакерской атаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. Одновременно с этим страничка ЗакСа в Сети перестала открываться.

- Сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (www.assembly.spb.ru) подвергся хакерской атаке cо стороны злоумышленников. В настоящее время сайт недоступен, - написал Бельский.

Сейчас специалисты техподдержки работают над отражением атаки и восстановлением доступа к сайту ЗакСа. Сколько на это уйдет времени, пока непонятно.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.