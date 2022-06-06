В 10 районах Петербурга отключат горячую воду из-за испытаний

В Петербурге начали отключать горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начался летний сезон испытаний и ремонта труб, который сопряжен с отключениями горячей воды. На этой неделе они пройдут в 10 районах города: Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском.

- Подробная информация о зоне проведения гидравлических испытаний будет публиковаться на сайте ГУП «ТЭК СПб» в разделе «Оперативная информация», - сообщает пресс-службе предприятия.

Всего на этой неделе, с 6 по 10 июня, проведут 38 испытаний труб на прочность, во время которых давление в теплосетях увеличивают на четверть. Это самый эффективный и эффектный способ поиска слабых мест – прорыв все покажет.

Жителей районов призывают быть осторожными. А узнать точные сроки отключения горячей воды в своем доме, можно в разделе «График отключений» на сайте ГУП «ТЭК» на сайте предприятия.

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