В Петербурге годовалый ребенок отравился препаратом против клопов

В Петербурге годовалый малыш отравился при домашней дезинсекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге годовалого ребенка случайно отравили при уничтожении постельных клопов. «Экзекуция» произошла в субботу, 4 июня, по месту проживания малыша в квартире многоэтажки на улице Веры Слуцкой в Колпино. Родители мальчика и не подумали о том, что травить клопов при ребенке не очень-то и разумно. Теперь полиция проводит проверку по факту происшествия.

Подробности инцидента «КП-Петербург» узнала от источника в правоохранительных органах. Оказалось, ребенку стало плохо на следующий день, так что ему вызвали скорую помощь.

- Врачи диагностировали у пострадавшего малыша острое ингаляционное отравление инсектицидами. Это такие химические препараты, которыми травят вредных насекомых. Правда, по анне ясно, травили ли клопов родители или же дезинсекторы. Ребенок тем временем находится в состоянии средней степени тяжести, его лечат медики, - сообщил осведомленный источник «КП-Петербург».