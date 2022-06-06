В Петербурге простились с рядовым Иваном Пчелинцевым, погибшим на Украине

В Петербурге простились с военным, погибшим на Украине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге прошла церемония прощания с военнослужащим Иваном Пчелинцевым, погибшим на Украине. Соболезнования родным и близким рядового выразил губернатор города Александр Беглов.

- Мужественный, патриотичный человек, Иван Пчелинцев честно и доблестно служил Родине, ценой своей жизни выполнил воинский долг, - говорится в тексте обращения, которое публикует пресс-служба Смольного.

Напомним, что в пятницу в Сестрорецке простились с рядовым Егором Балякиным, также погибшим на Украине.

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