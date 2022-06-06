В Петербурге годовалый ребенок обварился горячим чаем

Ребенок сильно обварился чаем в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Годовалый ребенок получил тяжелые ожоги из-за невнимательности родителей. ЧП произошло вечером 5 июня в Невском районе города. Именно сюда пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

- Из детской горбольницы поступила информация, что в тяжелом состоянии ожогом грудной клетки, живота, шеи, спины, левого плеча и щеки госпитализирован мальчик 2021 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

По данным источника, ожог ребенок получил за столом, когда опрокинул на себя чашку с горячим чаем. С родителями малыша уже побеседовали сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что семья числится благополучной и на учете не состоит.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.