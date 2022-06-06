Более 1000 коммунальных машин закупят для зимней уборки в Петербурге

Более тысячи коммунальных машин закупят для зимней уборки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закупят 1 160 коммунальных машин к зиме. Техника будет очищать улицы и дворы города от снега. Это будут машины российской или белорусской сборки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 6 июня.

- Полномочием по централизованной закупки техники наделили жилищный комитет. Машины будут использовать государственные бюджетные учреждения. В 2023 году уборку внутриквартальных территорий возложат на них, - говорится в сообщении.

Площадь внутриквартальных территорий превышает 55 миллионов кв. м. Для уборки также закупят 616 комплектов навесного оборудования.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, технику нужно закупать рационально и под постоянным контролем города.

- Петербург должен быть красивым, чистым и ухоженным в любое время года, - глава Северной столицы.

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