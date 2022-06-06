Почти на 55 млн рублей оштрафовали петербуржцев за парковку во дворах

Почти на 55 млн рублей оштрафовали автомобилистов за парковку во дворах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Владельцев автомобилей оштрафовали на 54 миллиона и 945 тысяч рублей за парковку во дворах с начала 2022 года. Сведения об этом опубликовали в Telegram-канале государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

- С начала года сотрудники ГАТИ вынесли 6 212 постановлений. Из них 247 постановлений вынесли юридическим лицам. Общая сумма составил 54 956 000 рублей. За минувшую неделю владельцев автомобилей оштрафовали на 2 286 000 рублей. Инспекторы выписали 321 постановление, - следует из данных ГАТИ.

Сотрудники инспекции продолжают следить за нарушением правил размещения автомобилей во дворах Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.