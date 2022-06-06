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Общество6 июня 2022 14:52

Почти на 55 млн рублей оштрафовали петербуржцев за парковку во дворах

С начала года ГАТИ вынесла более шести тысяч постановлений
Кирилл МИНЯЙЛО
Почти на 55 млн рублей оштрафовали автомобилистов за парковку во дворах Петербурга

Почти на 55 млн рублей оштрафовали автомобилистов за парковку во дворах Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН

Владельцев автомобилей оштрафовали на 54 миллиона и 945 тысяч рублей за парковку во дворах с начала 2022 года. Сведения об этом опубликовали в Telegram-канале государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

- С начала года сотрудники ГАТИ вынесли 6 212 постановлений. Из них 247 постановлений вынесли юридическим лицам. Общая сумма составил 54 956 000 рублей. За минувшую неделю владельцев автомобилей оштрафовали на 2 286 000 рублей. Инспекторы выписали 321 постановление, - следует из данных ГАТИ.

Сотрудники инспекции продолжают следить за нарушением правил размещения автомобилей во дворах Санкт-Петербурга.

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