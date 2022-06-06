Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 15:15

Петербуржца ждет суд за кражу статуи «Богини Фортуны»

Уголовное дело мужчины приняли в судопроизводство
Кирилл МИНЯЙЛО
Петербуржца будут судить за кражу статуи "Богини Фортуны"

Петербуржца будут судить за кражу статуи "Богини Фортуны"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец украл статую «Богини Фортуны» в стоматологическом отделении одного из бизнес-центров города. Ее стоимость оценивают в 30 тысяч рублей. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы в понедельник, 6 июня.

Петроградский районный суд Петербурга принял уголовное дело мужчины в производство.

- Фортуна не помогла, Фемида назначила судебное заседание, - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие считает, что примерно в 15:00 часов 11 апреля мужчина решил тайно похитить статую «Богини Фортуны». Она стояла на тумбе у туалета в коридоре третьего этажа. Петербуржец украл статую и скрылся с нею с места преступления.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.