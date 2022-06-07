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Общество7 июня 2022 5:09

Солнечно и до +22 градусов будет в Петербурге во вторник, 7 июня

Но уже в среду зарядят дожди
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
7 июня будет тепло и ясно.

7 июня будет тепло и ясно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ясную и теплую погоду обещают в наступивший вторник в Петербурге. Если верить синоптикам, то днем 7 июня осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22 градусов. Увы, но радоваться отличной погоде придется недолго.

- 7 июня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный и западный слабый. Температура воздуха составит +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм ртутного столба, что немногим меньше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

К сожалению, надолго солнце и тепло не задержится. В среду город накроет очередной атмосферный фронт, который принесет в Петербург и Ленобласть дожди, пусть и кратковременные. Зато температура пойдет вверх и достигнет +24 градусов.

Дождливо будет и в четверг.