Солнечно и до +22 градусов будет в Петербурге во вторник, 7 июня

7 июня будет тепло и ясно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ясную и теплую погоду обещают в наступивший вторник в Петербурге. Если верить синоптикам, то днем 7 июня осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22 градусов. Увы, но радоваться отличной погоде придется недолго.

- 7 июня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный и западный слабый. Температура воздуха составит +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм ртутного столба, что немногим меньше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

К сожалению, надолго солнце и тепло не задержится. В среду город накроет очередной атмосферный фронт, который принесет в Петербург и Ленобласть дожди, пусть и кратковременные. Зато температура пойдет вверх и достигнет +24 градусов.

Дождливо будет и в четверг.