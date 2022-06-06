В Ленобласти задержали мигранта, ограбившего бизнесмена и изнасиловавшего его жену

В Ленобласти полиция настигла мигранта, подозреваемого в убийстве и изнасиловании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти задержали мигранта, который ограбил бизнесмена из Тульской области и изнасиловал его жену. Все произошло в воскресенье, 5 июня. Мигрант трудился с земляком на участке предпринимателя, но в какой-то момент они задумали убить хозяина дома. Мужчину в итоге закопали, а женщину, после издевательств, связали и сбросили в бассейн с водой. Из дома мигранты украли технику и драгоценности на 3 млн рублей.

- Одного из подозреваемых задержали в международном аэропорту Жуковском в Подмосковье при попытке улететь в страну постоянного проживания. Второго поймали на 651-м километре автодороги «Нева» в Ленобласти в ходе погони, поскольку он пытался скрыться на такси, - пишет online47.ru.

Добавим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, скоро подозреваемым изберут меру пресечения.