Статуя фронтовому кинооператору появилась на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Новая достопримечательность появилась в Петербурге ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

Статую фронтовому кинооператору установили на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Фронтовик смотрит через объектив камеры и наблюдает за происходящим на улицах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

- Новая достопримечательность появилась в Петербурге. Фигуру фронтового кинооператора разместили рядом со входом в новую инсталляцию «Пропавшие в кинохронике». Выставка посвящена кинодокументалистам XX века, - говорится в сообщении.

Точный адрес достопримечательности – Каменноостровский проспект 10 литера В.

ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

Напомним, что в «пятом» павильоне «Ленфильма» в конце апреля заработала панорама о войне. «Пропавшие в кинохронике» показывает события Великой Отечественной глазами кинооператоров и фотографов – от того они и стали главными героями инсталляции.

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