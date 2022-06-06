Беглов: Петербург отстроит детсады Мариуполя, где прятались националисты

Беглов сказал, что у ленинградцев и жителей Мариуполя общая судьба. Фото: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что рабочие Северной столицы отстроят в Мариуполе детские садики, где базировались огневые точки украинских националистов. Напомним, в город-побратим уже въехала первая строительная техника со специалистами, а также прибыли 7,5 тонны гуманитарной помощи. По словам Беглова, в Мариуполе к учебному году будут готовы три детсада и три школы. То есть на работы отводится лишь три летних месяца.

В своем традиционном радиообращении к горожанам губернатор поделился впечатлениями от командировки в город.

- По-хорошему удивили люди. Это наши люди. Они не потеряли веру. У них сегодня непростая жизнь. Но они не просто выживают, они помогают родному городу, сами по доброй воле расчищают улицы, разбирают завалы, - сказал Александр Беглов.

Губернатор подытожил, что жители Ленинграда и Петербурга хорошо знают, что такое фашизм, поэтому с мариупольцами у них общая судьба.