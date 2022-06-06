Фургон с мороженым упал с моста в реку в Ленобласти

Грузовой автомобиль с товаром свалился с моста в реку под Тихвином Фото: СОЦСЕТИ

Грузовой автомобиль упал с моста в реку под Тихвином. Водитель жив. Авария произошла около 10:00 часов утра, сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 6 июня.

- Газель с надписью «Пломбир» упала с моста в реку на трассе «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» между деревнями Сарожа и Каливец, - говорится в сообщении Telegram-канала «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У машины сломался задний мост при движении Фото: СОЦСЕТИ

По словам свидетелей ДТП, при движении у машины оторвался задний мост. На кадрах видно, что фургон пробил ограждение на мосту. Часть перевозимого товара выпала из газели при столкновении.

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