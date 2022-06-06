Экспозиция «Окно в Европу» откроется с 7 по 13 июня на набережной Лейтенанта Шмидта

ФОТО: Tg-канал вице-губернатора Пиотровского

Интерактивная экспозиция под открытым небом «Окно в Европу» будет работать с 7 по 13 июня на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. На выставке покажут копию ботика Петра I и линейный корабль «Полтава» с 54-мя пушками. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

- Исторические реконструкции, лекции и театральные представления посвятят основным вехам правления Петра I: основанию Петербурга, строительству Балтийского флота и победам России в Северной войне, - написал вице-губернатор.

Посетителям экспозиции расскажут о работе верфи и покажут императорскую ассамблею. Для гостей также проведут солдатские учения. Петербуржцы смогут почувствовать себя в роли канонира.

Кроме этого, каждый день работы выставки на набережной будут проводить абордажный бой, пиротехническое шоу и выполнять парусный аврал – быстрый подъем парусов.

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