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Общество6 июня 2022 17:37

В Петербурге Дворцы бракосочетаний все лето будут работать почти до полуночи

Режим работы изменили из-за большого числа желающих вступить в брак
Кирилл МИНЯЙЛО
ЗАГСы Санкт-Петербурга все лето будут работать почти до полуночи

ЗАГСы Санкт-Петербурга все лето будут работать почти до полуночи

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАГСы Санкт-Петербурга все лето будут работать почти до полуночи. По такому расписанию бракосочетания будут проводить до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

- Режим работы двух Дворцов бракосочетания — № 1 на Английской набережной и № 2 на Фурштатской улице — продлили до 23:20 часов. Последняя церемония – в 23:00 часов. Такое расписание будет доступно до 30 сентября, - говорится в сообщении.

Расписание изменили из-за большого числа пар, которые хотят вступить в брак летом.

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