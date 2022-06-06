«Пушкинский трамвай» вышел на улицы Петербурга

«Пушкинский трамвай» вышел на улицы Санкт-Петербурга 6 июня ФОТО: t.me/getspb

«Пушкинский трамвай» вышел на улицы Санкт-Петербурга в День русского языка. Он курсирует на видовом маршруте № 3. Трамвай проходит по Садовой улице, пересекает Невский проспект, а также Троицкий и Сампсониевский мосты. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса в понедельник, 6 июня.

- Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать «основоположником» городской транспортной системы. Ведь именно с пуска электрического трамвая в нашем городе началось развитие по-настоящему народного и доступного общественного транспорта, - говорится в сообщении.

По словам работников ГЭТ, трамвай стал практически арт-объектом и еще одной достопримечательностью Санкт-Петербурга в период белых ночей.

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