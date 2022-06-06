Врачи увезли отчима после поножовщины с девятиклассником в Петербурге

Отчима госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с пасынком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученик девятого класса ударил ножом отчима во время ссоры в Петербурге. После этого мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел 5 июня примерно в 06:30 часов. О 33-летнем пострадавшем мужчине врачи рассказали полицейским вечером того же дня.

- Между отчимом и его 16-летним пасынком произошла ссора. Во время нее девятиклассник взял нож и ударил отчима. Из квартиры, в которой живут оба участника конфликта, мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. У пострадавшего были повреждены органы, - передает источник.

Полицейские изъяли нож, следы пальцев рук и обуви. Несовершеннолетнего мальчика задержали. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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