Петербург получил 40 мусоровозов из Китая

Региональный оператор Петербурга получил 40 мусоровозов китайского производства ФОТО: vk.com/spbneoreg

Региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» получил 40 мусоровозов от Китая. Технику торжественно передали в понедельник, 6 июня. Пока новые машины можно будет увидеть только в южных районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

ФОТО: vk.com/spbneoreg

- Особенностью новых мусоровозов является высокая маневренность и компактные габариты. Это позволяет использовать их даже в сложных условиях исторического центра Петербурга. Они легко пройдут в любую арку и развернутся в небольшом дворе, - говорится в сообщении.

ФОТО: vk.com/spbneoreg

Региональный оператор планирует развивать сотрудничество с компаниями КНР, которые готовы заменить ушедших с рынка европейских поставщиков.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.