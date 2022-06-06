Петербургу дадут 1,5 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки

Санкт-Петербург получит 1,5 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России выделит семи регионам страны более 8,3 млрд рублей на строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры. Деньги получит и Санкт-Петербург. В 2024 году городу выделят 1,5 млрд рублей. Их потратят на строительство Московско-Дунайской транспортной развязки. Об этом говорится на сайте Кабмина в понедельник, 6 июня.

Московско-Дунайская транспортная развязка создаст бессветофорный выезд на федеральную трассу М-10. Она связывает Петербург и Москву. Особенно удобно это будет для жителей южных районов Северной столицы: Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского.

Также новая развязка закончит создание магистрали, которая дублирует перегруженный участок КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.

- Рассчитываем, что это позволит с опережением завершить строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы люди как можно скорее увидели конкретные результаты, - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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