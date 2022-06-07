Последние новости в Санкт-Петербурге к 7 июня 2022 года: помощь Петербурга Мариуполю и Московско-Дунайская развязка

Последние новости в Санкт-Петербурге к 7 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 7 июня 2022 года.

Питание, стройтехника и автобусы: что успел сделать Петербург для восстановления Мариуполя.

Правительство России выделит семи регионам страны более 8,3 млрд рублей на строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры. Деньги получит и Санкт-Петербург. В 2024 году городу выделят 1,5 млрд рублей. Их потратят на строительство Московско-Дунайской транспортной развязки.

Региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» получил 40 мусоровозов от Китая. Технику торжественно передали в понедельник, 6 июня. Пока новые машины можно будет увидеть только в южных районах Санкт-Петербурга.

«Пушкинский трамвай» вышел на улицы Санкт-Петербурга в День русского языка.

Интерактивная экспозиция под открытым небом «Окно в Европу» будет работать с 7 по 13 июня на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. На выставке покажут копию ботика Петра I и линейный корабль «Полтава» с 54-мя пушками.

ЗАГСы Санкт-Петербурга все лето будут работать почти до полуночи. По такому расписанию бракосочетания будут проводить до 30 сентября.

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