Четыре машины горели ночью в Московском районе Петербурга

В Московском районе массово горели машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар пришлось тушить ночью 7 июня спасателям из Московского района Петербурга. Около половины четвертого к ним поступил вызов с улицы Орджоникидзе, где полыхали припаркованные машины.

- Полностью сгорела «Тойота». В стоявших рядом автомобилях «Шевроле», «Газель» и ВАЗ-2107 обгорели части кузова, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По счастью, никто из людей в пожаре не пострадал. В 3:54 возгорание было ликвидировано. Причины и обстоятельства инцидента установят пожарные дознаватели и полиция.

На место пожара выезжали две машины и 10 человек личного состава МЧС.

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