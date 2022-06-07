Полиция задержала петербуржца, который домогался 9-летнего мальчика в Ленобласти

В Выборге задержали жителя Петербурга, домогавшегося 9-летнего мальчика. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Выборгского района Ленобласти нашли и задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении в отношении 9-летнего мальчика. Все произошло еще в октябре 2021 года, но поймать педофила удалось лишь сейчас.

- 31 октября в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что днем ранее в поселке Пушное неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении 9-летнего ребенка, опекуном которого она является, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

СК завел дело по статье «насильственные действия сексуального характера», был составлен портрет подозреваемого. И через полгода его личность удалось установить. Педофилом оказался 31-летний житель Петербурга, работающий логистом.

В разговоре со следователями он рассказал об интимной встрече с мальчиком и раскаялся в содеянном. Но сыщики предполагают, что на счету задержанного может быть еще несколько подобных эпизодов.

Тех, у кого есть информация о подобных преступлениях со стороны мужчины, просят звонить в полицию.

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