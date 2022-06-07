ДТП собрало 4-километровую пробку в «проклятом» месте на КАД

На внутреннем кольце КАД собралась 4-километровая пробка. Фото: Яндекс.Карты.

Очередное ДТП собрало пробку на проблемном, «проклятом» месте КАДа. Утром 7 июня машины встали в затор от Кудрово в районе развязки с Мурманским шоссе до набережной Обуховской обороны.

- ДТП, левый ряд, - сообщают в отметках на Яндекс.Картах водители.

Судя по метке, машины столкнулись на съезде с Вантового моста. Из-за этого движение тормозит на 4-километровом участке. Ситуацию осложняют еще две аварии, произошедшие на том же внутреннем отрезке КАДа.

Единственный вариант объезда - Народная улица – также стоит в пробке. Проскочить можно только по Октябрьской набережной.

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