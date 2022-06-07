«Зениту» разрешили построить спортивную арену на улице Верности

"Зенит" построит новую арену на улице Верности. Фото: kgainfo.spb.ru

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение футбольному клубу «Зенит» на строительство зрелищно-спортивного объекта на улице Верности. Речь идет об арене с футбольным полем, предназначенной для академии сине-бело-голубых.

- Разрешение на строительство выдано до 31 декабря 2023 года, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Согласно проекту, на участке крытое футбольное поле размерами 102 на 64 метра, а также трехэтажный корпус с тренажерными залами, раздевалками, медсанчастью и учебными классами для учеников зенитовской академии.

Ранее проект согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

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