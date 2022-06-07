Петербурженка вызвала полицию из-за отказа ребенка идти на тренировку

Жительница Петербурга вызвала полицию сыну, который заперся в туалете и не хотел идти на тренировку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга позвонила в полицию с просьбой угомонить ее ребенка, который не хотел идти на тренировку. Утро понедельника, 6 июня, началось для семьи со слезами. Как рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, девятилетний сын женщины заперся в туалете и категорически отказывался выходить. И если поведение мальчика еще можно как-то объяснить, то вот звонок матери в полицию видится отчаянной мерой.

- Женщина позвонила в местный отдел полиции и попросила связать ее с отделом по работе с несовершеннолетними. Непонятно, хотела ли она припугнуть ребенка или действовала на полном серьезе. Однако после звонка сын сам вышел из туалета, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что правоохранители попросили семью подойти в отдел полиции для профилактической беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.