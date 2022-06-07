Полусгнивший труп под одеялом нашли на улице в центре Петербурга

СК выясняет причины смерти мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи отдела СК России по Центральному району Петербурга проверяют обстоятельства смерти мужчины, чей труп был найден днем 6 июня на улице Константина Заслонова. Тело, уже частично разложившееся, было заботливо накрыто одеялом.

- Прибывшие на место полицейские обнаружили труп в состоянии гнилостных изменений, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известны приметы погибшего: среднего возраста (30-40 лет на вид), среднего роста (175-180 см). Был одет в шорты и футболку.

Явных признаков насильственной смерти на трупе эксперты не нашли. Тело отправлено в морг на судмедэкспертизу.

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