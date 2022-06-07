В Петербурге увеличат штрафы за рекламу секс-услуг

Для расклейщиков секс-объявлений увеличат штрафы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские депутаты предложили ужесточить наказание за рекламу секс-услуг. Речь в первую очередь идет об объявлениях, которыми заклеены все улицы города. На то, что подобное недопустимо для второй столицы России, обратили внимание некоторые парламентарии.

- Такого нет в Москве, нет ни в одном городе. Уровень притонов. Ни в 90-х, ни в 2000-х — такого количества объявлений не было, - заявил депутат Павел Крупник, слова которого приводят «Невские новости».

По словам депутата, значительная часть объявлений направлена на мигрантов. Полностью победить проституцию ужесточением наказания за расклейку объявлений в ЗакСе не рассчитывают, но снизить число расклейщиков – вполне.

Согласно новому законопроекту, за расклейку объявлений с секс-услугами физическим лицам теперь грозит штраф до 50 тысяч, а юридическим – до 500 тысяч рублей.

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