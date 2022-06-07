40% трудовых мигрантов уехали из Петербурга

Трудовые мигранты уехали из Петербурга. Но не все. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние два года Петербург потерял около 40% трудовых мигрантов. Такие данные привели в Генеральном консульстве Таджикистана. На вопросы журналистов ответил консул восточной республики Назари Хомиджон Темур. По его словам, сильнее всего на ситуауию повлиял коронавирус.

- Когда вводились антиковидные ограничения, часть предприятий закрывалась, работы стало меньше. Примерно 40% трудовых мигрантов уехало, - отметил консул в разговоре с «Петербургским дневником».

Кто-то из трудовых мигрантов, не найдя работу в Петербурге, отправился дальше в другие регионы России. А некоторые вернулись домой. Сейчас Таджикистан старается развивать промышленное производство, в стране открываются новые рабочие места. И местным жителям уже нет смысла ехать за границу ради заработка.

Впрочем, поток иностранцев в Петербург восстанавливается. Так, заполняемость рейсов из Таджикистана в Северную столицу составляет около 80%.

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