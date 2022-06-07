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Общество7 июня 2022 12:04

40% трудовых мигрантов уехали из Петербурга

Сильнее всего на ситуацию повлияла пандемия коронавируса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Трудовые мигранты уехали из Петербурга. Но не все.

Трудовые мигранты уехали из Петербурга. Но не все.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние два года Петербург потерял около 40% трудовых мигрантов. Такие данные привели в Генеральном консульстве Таджикистана. На вопросы журналистов ответил консул восточной республики Назари Хомиджон Темур. По его словам, сильнее всего на ситуауию повлиял коронавирус.

- Когда вводились антиковидные ограничения, часть предприятий закрывалась, работы стало меньше. Примерно 40% трудовых мигрантов уехало, - отметил консул в разговоре с «Петербургским дневником».

Кто-то из трудовых мигрантов, не найдя работу в Петербурге, отправился дальше в другие регионы России. А некоторые вернулись домой. Сейчас Таджикистан старается развивать промышленное производство, в стране открываются новые рабочие места. И местным жителям уже нет смысла ехать за границу ради заработка.

Впрочем, поток иностранцев в Петербург восстанавливается. Так, заполняемость рейсов из Таджикистана в Северную столицу составляет около 80%.

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