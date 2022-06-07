В Сосновом Бору вырубили деревьев на 30 млн рублей

На строительстве ЛАЭС подрядчики незаконно срубили деревья. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция Соснового Бора завела уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Основанием стала проверка ФСБ, которая велась в отношении подрядчиков строительства новой очереди Ленинградской атомной электространции.

- Установлено, что в процессе строительно-монтажных работ подрядными организациями была осуществлена незаконная рубка древесины на землях, находящихся в собственности муниципального образования «Сосновоборский городской округ», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По оценке следователей, муниципальному образованию был нанесен ущерб в 30 миллионов рублей.

Сейчас оперативники уточняют все обстоятельства преступления и устанавливают причастных к нему лиц.

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