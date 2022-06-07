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Общество7 июня 2022 13:46

МЧС предупреждает о грозе в Петербурге

Погода ухудшится 8 июня
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Грозы и дожди обещают в Петербурге.

Грозы и дожди обещают в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, 8 июня Северную столицу накроет гроза.

- Главное управление МЧС предупреждает: 8 июня в Петербурге местами ожидается гроза, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В городском гидрометцентре уточняют, что гроза ожидается вечером. До этого днем пройдут кратковременные дожди. Температура будет в пределах +21…+23 градусов.

А вот 9 июня непогода усилится. В Петербурге ожидаются не только грозы, но и ливни. Правда, все они пройдут ночью. А днем в четверг будет без осадков.

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